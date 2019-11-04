Відомий блогер і актор серіалу "Школа" влаштували жорстку бійку в Києві (відео)

У нічному клубі Києва побилися популярні блогери
У Києві в нічному клубі Fifty, що в Голосіївському районі, побилися відомі блогери Антон Скуратов і Даня Вегас, який знімався в популярному українському серіалі "Школа". У мережі виклали відео бійки між молодиками.
Бійка сталася в суботу, 2 листопада. Хлопці спочатку билися в клубі, але пізніше з'ясування стосунків перенеслося і за межі закладу.
Даня Вегас і Антон Скуратов (колаж: РБК-Україна)
Крім того, в мережі повідомлялося, що Антон Скуратов був госпіталізований з травмою голови і переломами.
Бійку, нібито почав Вегас. Причину конфлікту ніхто із сторін не називає. Але подейкують, що далі буде...
У Києві побилися блогери Вегас і Скуратов (відео: instagram.com/dtp.kiev.ua)
Обидва забіяки прокоментували ситуацію в Instagram-сторіз, перевівши стрілки один на одного.
За словами Вегаса, у нього "проблеми на особистому", а Скуратов якимось чином його зачепив. На що актор "Школи" відповів кулаками.
Даня Вегас прокоментував інцидент (скрін: instagram.com/daniel.vegas)
Антон Скуратов пояснив, що Вегас незрозуміло чому поліз в бійку.
"В цілому дивна ситуація сталася вчора. Так, я випив. Але людина, з якою я начебто знайомий, влаштував незрозумілий движ", - пояснив Скуратов.
Крім того, Скуратов каже, що з ним все добре. Він спростував інформацію про свою госпіталізацію.
Я в лікарні не був. Зі мною все добре, - резюмував блогер.
Пояснення Скуратова (скрін: instagram.com/skuratv)