Відомий блогер і актор серіалу "Школа" влаштували жорстку бійку в Києві (відео)

У Києві побилися блогери Вегас і Скуратов (колаж: РБК-Україна)

У нічному клубі Києва побилися популярні блогери

У Києві в нічному клубі Fifty, що в Голосіївському районі, побилися відомі блогери Антон Скуратов і Даня Вегас, який знімався в популярному українському серіалі "Школа". У мережі виклали відео бійки між молодиками.

Бійка сталася в суботу, 2 листопада. Хлопці спочатку билися в клубі, але пізніше з'ясування стосунків перенеслося і за межі закладу.

Даня Вегас і Антон Скуратов (колаж: РБК-Україна)

Крім того, в мережі повідомлялося, що Антон Скуратов був госпіталізований з травмою голови і переломами.

Бійку, нібито почав Вегас. Причину конфлікту ніхто із сторін не називає. Але подейкують, що далі буде...

У Києві побилися блогери Вегас і Скуратов (відео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Обидва забіяки прокоментували ситуацію в Instagram-сторіз, перевівши стрілки один на одного.

За словами Вегаса, у нього "проблеми на особистому", а Скуратов якимось чином його зачепив. На що актор "Школи" відповів кулаками.

Даня Вегас прокоментував інцидент (скрін: instagram.com/daniel.vegas)

Антон Скуратов пояснив, що Вегас незрозуміло чому поліз в бійку.

"В цілому дивна ситуація сталася вчора. Так, я випив. Але людина, з якою я начебто знайомий, влаштував незрозумілий движ", - пояснив Скуратов.

Крім того, Скуратов каже, що з ним все добре. Він спростував інформацію про свою госпіталізацію.

Я в лікарні не був. Зі мною все добре, - резюмував блогер.

Пояснення Скуратова (скрін: instagram.com/skuratv)