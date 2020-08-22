Відомий бізнесмен погрожує українській моделі і її батькам: дівчина шокувала зізнанням

Модель Сніжана Онопка зробила відверту заяву (фото: instagram.com/snejanaonopka15)

33-річна модель Сніжана Онопка розповіла, як над нею знущався чоловік

Український бізнесмен Микола Щур погрожує своїй ексдружині - фотомоделі Сніжані Онопці, яка до цього терпіла знущання від чоловіка. Більше того, погрози отримують навіть родичі дівчини. Про насильство в сім'ї розповіла сама Сніжана, яка вирішила не мовчати про те, що відбувається.

"У мене важке розлучення. З погрозами, з усім іншим. Але я це відпустила. Хочу, щоб нас розлучили, розділили майно, і все - ми один про одного більше не згадували", - розповіла дівчина "Зірковому шляху" на каналі "Україна".

Модель Сніжана Онопка зі своїм колишнім чоловіком (фото з особистого архіву дівчини)

Про те, як одна з найуспішніших моделей світу жила в шлюбі, ніхто не знав, і тільки тепер вона зважилася розповісти правду.

"Іноді немає вибору. Коли тобі погрожують, на жаль, нічого не залишається, як тільки відбиватися і говорити правду. Це просто так вийшло, я цього не хотіла", - відверто зізналася Онопка.

У багатьох людей може відразу виникнути питання, чому модель так довго мовчала.

"Значить, не змогла піти раніше. У кожного, напевно, є свій термін, своя межа терпіння. Не змогла. Помилка. Я бажаю всім жінкам, які опинилися у подібній ситуації, все-таки не тягнути так довго і намагатися піти раніше. Тому що нічого не зміниться. Все буде тільки гірше", - сказала Сніжана.

За словами моделі, їй довелося розповісти про це в ЗМІ, тому що ніякі інші заходи не діяли на чоловіка.

"Я намагалася спочатку мирно все вирішити. Не вийшло, він почав погрожувати. Мені нічого не залишилося, як звернутися у пресу і діяти, тому що я дівчинка, і поступаю так, як можу", - пояснила модель.

Сніжані боляче навіть згадувати про те, якими були погрози близької людини.

"Їх купа і недавно вони були. І психушки, і в'язниця, і батьків чіпали. Маму в основному. Насправді все дуже серйозно. Якщо я буду про щось сильно шкодувати, то збожеволію. Тому я зайняла таку позицію: все, що я пережила, значить, так повинно було статися. А далі буде тільки краще. Нові плани, нові битви, нові встав-впав і т. д. Я не зациклююсь на минулому, йду вперед, знаю свої цілі і хочу їх досягти", - додала дівчина.

Сніжана Онопка брала участь у найкращих показах Нью-Йорка, Мілана й Парижа (фото: instagram.com/snejanaonopka15)

Раніше ми писали, що Сніжана Онопка розповіла про насильство з боку чоловіка-бізнесмена.