Відомий автогонщик назвав ДТП з Кулебою і дітьми невипадковим (відео)

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП в Чабанах на Київщині, в результаті якої серйозно постраждали його діти - старший син Тимофій і 10-річний Єлисей. Аварію з уповноваженим президента з прав дитини прокоментував відомий український автогонщик Олексій Мочанов.

Так, судячи з опублікованого відео, зіткнення Toyota Camry, за кермом якої був 47-річний Кулеба, з мікроавтобусом Volkswagen сталося з вини омбудсмена, який здійснив заборонений маневр на перехресті, рвонувши на червоне світло.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (відео: facebook.com/pumamgo)

За словами Мочанова, ДТП не стала випадковістю чи збігом обставин. Гонщик назвав обурливим той факт, що водій Camry під'їхав до світлофора і об'їхав праворуч чергу з автомобілів.

"Схоже, що дитячий омбудсмен планомірно йшов і їхав до такого розкладу. Це не випадковість і не збіг обставин. А - закономірність", - пише Мочанов в Facebook.

Крім того, на знімках розбитого авто видно, що ремінь був пристебнутий в гніздо. При цьому, на думку Мочанова, Кулеба явно "пристебнув таким чином ремінь не сьогодні і не перед цією поїздкою".

Автогонщик назвав Кулебу, як водія, систематичним і злісним порушником ПДР і порадив йому надалі їздити тільки з водієм.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (скрін: facebook.com/alex.mochanov)

Нагадаємо, аварія сталася близько 14:00 у неділю, 24 листопада. Старший син омбудсмена знаходиться у важкому стані в Феофанії, молодший - в "Охматдиті". Сам Микола Кулеба отримав переломи ребер та струс мозку. Його життю, як і життю 21-річного водія Volkswagen, нічого не загрожує.

В поліції відкрили кримінальне провадження за 286 КК України (порушення правил дорожнього руху).

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (фото: informator.ua)