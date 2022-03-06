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Відомий 33-річний актор загинув в Ірпені, захищаючи Україну в лавах тероборони

Автор: Світлана Мащенко

Український актор, 33-річний Паша Лі, загинув під обстрілами в Ірпені, захищаючи країну в лавах територіальної оборони.

Про це повідомив журналіст Ярослав Куц у Facebook.

"Пашка Лі… Навіть фото не встигли зробити… Покійся з миром", - написав Куц.

"Паша Лі, чудовий актор, талановита та добра людина, з нами назавжди. Ти був найпрекраснішим інопланетянином з всіх, що я знав. Сьогодні ти полетів на свою планету справедливості та світла. Паша загинув в Ірпені під обстрілами. Вічна слава та одвічний біль", - зробив публікацію Pianoбой Дмитрий Шуров.

Відомо, що Паша пішов до лав тероборони, судячи з публікації в соцмережі у військовому обмундируванні 1 березня.

А день тому він показав нове фото.

"За останні 48 годин є можливість сісти, та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємось, тому що впораємось і все буде Україна. Ми працюємо". - написав актор під знімком.

Фото: Паша Лі загинув в Ірпені (instagram.com/pashaleeofficial)

Актор знімався у таких стрічках, як "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" та інших. Також Паша був актором дубляжу.

Зазначимо, що Ірпінь, як і багато інших міст і сіл поблизу Києва, і на одинадцятий день війни залишаються одними з найгарячіших точок України.

Так, 6 березня під час евакуації мирне населення потрапило під обстріл окупантів.

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Ирпень