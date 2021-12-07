Відомі наслідки тяжкого перебігу COVID-19 у хворих: названо групи ризику

Що показало дослідження

Зазначається, що результати наукової роботи наголошують на необхідності скорочення числа тяжких випадків інфікування за допомогою вакцинації.

За словами вчених, 20% пацієнтів, які тяжко перехворіли свого часу на коронавірус, померли протягом року від причин безпосередньо пов'язаних з інфекцією, таких як порушення згортання крові або дихальна недостатність. А інша частина людей померла через ускладнення хронічних хвороб.

Фахівці кажуть, що коронавірус може завдати великої шкоди всьому організму в довгостроковій перспективі. Також дослідники закликають вакцинуватися.

У висновках вчені ґрунтувалися на довгостроковому спостереженні за 13638 пацієнтами, 178 з яких перенесли важку форму захворювання, 246 пацієнтів – легкий або помірний коронавірус. А от решта мали негативний результат при тестуванні на хворобу.

Вчені розповіли, що люди, які перехворіли на інфекцію, зазнавали значно більшого ризику госпіталізації в наступні шість місяців.

До того ж ризик смерті виникав і у пацієнтів з тяжкою формою коронавірусу в категорії до 65 років.

Професор Арч Майнус з Університету Флориди пояснив, що людям слід бути більш пильними до інфекції та робити все можливе, щоб уникнути тяжких наслідків зараження.