Відомому акторові ампутували ногу через коронавірус

Коронавірус в Україні зафіксований у більш 6 тисяч чоловік. При цьому найбільше заражених знаходиться в Чернівецькій області – 988. Інфекція може по-різному впливати на організм. Хтось переносить хворобу, як звичайну застуду, а комусь стає дуже погано через ускладнення, викликаних COVID-19.

Відомий канадський актор Нік Кордеро позбувся ноги через ускладнень, які викликав коронавірус. Два тижні медики боролися за здоров'я чоловіка, але його стан сильно погіршився.

Нік Кордеро (фото: instagram.com/nickcordero1)

У Ніка з'явилися проблеми зі згортанням крові в правій нозі. Лікарі виписали розрідитилі, але вони не допомогли. Стан хворого ставало тільки гірше, і в нього почалася внутрішня кровотеча в кишечнику. Медикам нічого не залишалося, як ампутувати кінцівку. Про це повідомляє CNN.

Кордеро було госпіталізовано до лікарні Лос-Анджелеса в кінці березня з пневмонією. Лікарі зробили тест на COVID-19 і він підтвердив зараження. Зараз життя артиста підтримує апарат штучної вентиляції легенів.

Нік Кордеро знімався в серіалах "Блакитна кров", "Закон і порядок. Спеціальний корпус", також він був номінований на "Тоні" за роль у виставі "Кулі над Бродвеєм".

Нагадаємо, що Доктор Комаровський розповів, де найбільше ймовірність заразитися коронавірусом.