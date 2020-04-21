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Відомому акторові ампутували ногу через коронавірус

STYLERЖиття    21.04.2020 - 17:26
Відомому акторові ампутували ногу через коронавірус
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус привів до ампутації ноги канадського актора Ніка Кордеро

Коронавірус в Україні зафіксований у більш 6 тисяч чоловік. При цьому найбільше заражених знаходиться в Чернівецькій області – 988. Інфекція може по-різному впливати на організм. Хтось переносить хворобу, як звичайну застуду, а комусь стає дуже погано через ускладнення, викликаних COVID-19.

Відомий канадський актор Нік Кордеро позбувся ноги через ускладнень, які викликав коронавірус. Два тижні медики боролися за здоров'я чоловіка, але його стан сильно погіршився.

Відомому акторові ампутували ногу через коронавірус

Нік Кордеро (фото: instagram.com/nickcordero1)

У Ніка з'явилися проблеми зі згортанням крові в правій нозі. Лікарі виписали розрідитилі, але вони не допомогли. Стан хворого ставало тільки гірше, і в нього почалася внутрішня кровотеча в кишечнику. Медикам нічого не залишалося, як ампутувати кінцівку. Про це повідомляє CNN.

Кордеро було госпіталізовано до лікарні Лос-Анджелеса в кінці березня з пневмонією. Лікарі зробили тест на COVID-19 і він підтвердив зараження. Зараз життя артиста підтримує апарат штучної вентиляції легенів.

Нік Кордеро знімався в серіалах "Блакитна кров", "Закон і порядок. Спеціальний корпус", також він був номінований на "Тоні" за роль у виставі "Кулі над Бродвеєм".

Нагадаємо, що Доктор Комаровський розповів, де найбільше ймовірність заразитися коронавірусом.

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