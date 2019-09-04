На відомому курорті в Туреччині жорстоко вбили українку (фото)

В одному з найвідоміших турецьких курортних міст Анталії сталося вбивство громадянки України. 3 вересня 42-річну жінку знайшли мертвою біля трансформаторної будки в парку. Про це повідомляє місцеве видання Yeni Alanya.

Інцидент стався близько 2 години ночі. Юлія Билехуб познайомилася з громадянином Туреччини і розпивала з ним алкогольні напої. Пізніше чоловік запропонував Юлії 200 лір (35 доларів) за секс і вони відійшли за трансформаторну будку, біля якої вбиту жінку знайшли перехожі.

Затримання підозрюваного (фото:yenialanya.com)

Місцева поліція знайшла чоловіка, який був з українкою до її смерті. Крім того, у нього вдома правоохоронці виявили прикраси вбитої жінки. Підозрюваного звинувачують у вбивстві і пограбуванні українки.

Юлія Билехуб (фото: obozrevatel.com)

Нагадаємо, що під Києвом жінка зарізала свого колишнього коханого. Поліції вона розповіла, що це була вимушена міра і вона захищала своє життя.

Раніше повідомлялося про те, що поліція затримала чоловіка, який жорстоко розправився зі своєю 40-річної знайомої в місті Лозова Харківської області. Правоохоронці підкреслили, що підозрюваним у вбивстві виявився раніше судимий за хуліганство 54-річний місцевий житель.

Ми також писали про те, що на популярному українському курорті під Одесою застрелили відпочиваючого. Інцидент стався в одному з кафе в Затоці. Після конфлікту застрелили 29-річний чоловік з Біляївки.