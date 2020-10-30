Що відомо про винуватця ДТП на Майдані і чи загрожує йому в'язниця

Винуватець смертельної ДТП на Майдані у п'ятницю, 30 жовтня, затриманий і прокуратура відкрила справу. Як виявилося, водій був у момент аварії тверезий, він втратив свідомість за кермом. Що відомо про чоловіка, і чи загрожує йому тюремне покарання - читайте в матеріалі Styler.

Так, згідно з повідомленням Telegram-каналів чоловіка звати Назаренко Юрій Миколайович, він 1954 року народження (66 років). До 2014-го він був чиновником на посаді Голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ).

Крім того, Назаренко координував роботу підприємств у структурі Комісії і питання їх бюджету. Але в 2014 році він потрапив під люстрацію і покинув комісію.

Винуватець смертельного ДТП на Майдані (фото: t.me/apnewsua)

Чоловікові вже пред'явили звинувачення в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб, пише заступник міністра МВС Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко уточнив також, що в ДТП постраждали чотири людини, а ще двоє загинули.

"Сам водій після затримання дав свідчення, що він втратив свідомість і втратив контроль над керуванням автомобілем", - уточнив заступник міністра МВС.

Драгер наявність алкоголю в крові не показав, більш точні результати дасть аналіз крові і сечі.

І хоча водій, за його словами, недавно переніс операцію і погано себе почував, Геращенко нагадує - це не означає, що він не повинен нести відповідальність.

Адже правила дорожнього руху України чітко вказують у пункті 2.9, підпункт "д", що забороняється: "Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу".

Назаренку можу загрожувати до 10 років позбавлення волі.

На оприлюдненому поліцією записі видно, як позашляховик спочатку з порушенням правил дорожнього руху повільно перетинає перехрестя Хрещатика і Алеї Небесної Сотні, після чого прискорюється і його виносить на тротуар, де він зачепив припаркований легковий автомобіль.

Протягнувши менш габаритне авто кілька метрів, Land Rover виїжджає на пішохідну частину і стрімко мчить у напрямку до підземного переходу, біля якого збиває людей і в підсумку врізається в машини, які стоять на світлофорі.

Повне відео ДТП на Майдані (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, що смертельна ДТП на Майдані сталася в п'ятницю 30 жовтня близько 16:00. В результаті аварії в пішохідній зоні загинули чоловік і жінка, четверо людей отримали травми.