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Відома на всю Україну вчителька через знущання колег звільнися зі школи: це було пекло!

Автор: Анна Шиканова

Вчителька біології Ольга Халепа з Харківської області змушена була звільнитися зі школи через знущання колег. Педагог отримала звання "Вчитель року" і була відома на всю країну завдяки своїм реп-урокам на тему біології.

Вчителька Ольга Халепа зізналася, що колеги влаштували їй справжнє пекло. Про це вона розповіла у програмі "Інформаційний вечір" на телеканалі Simon.

Ольга Халепа стала відомою на всю Україну під час карантину у 2020 році. Щоб зацікавити дітей уроками біології, вона стала записувати їх у стилі реп. Сама придумувала пісні, знімала і монтувала. За версією тижневика "Освіта", за оригінальний підхід до навчання Ольгу Халепу визнали "Кращим вчителем 2020".

Проте їй довелося піти зі школи в селі Яковлівка Лозівського району за пресингу з боку колег.

"На мене здійснювали психологічний тиск. Весь час блокувалися мої починання, мої проєкти. Було повне ігнорування. Це було пекло, якщо чесно. Коли в колективі знущаються, і адміністрація весь час пресує, ти просто ставиш крапку, пишеш заяву і йдеш", - розповіла Ольга Халепи.

На початку вересня 2020 року їй довелося піти зі школи, де вона пропрацювала 13 років. На її місце нового вчителя біології так і не знайшли й цей предмет викладає дітям вчитель зарубіжної літератури. Сама Ольга Халепа роботу поки не знайшла і не знає, чи повернеться у сферу викладання.

"Я живу в сільській місцевості. Щоб прийняти якісь пропозиції, мені треба або змінити місце проживання, або кудись їздити. В цьому — головна проблема", - пояснила педагог.

Зараз Ольга Халепа веде свій канал в YouTube та на Telegram. Там вона пояснює дітям різні пізнавальні факти про біології. На неї підписано близько 4 тисяч користувачів.

Учитель року Ольга Халепа розповіла, що змушена була звільнитися через знущання з боку колег

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ірпені розгорівся скандал через вчителя фізкультури, які дозволив дітям небезпечні ігри.

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