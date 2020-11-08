Відома лікарка назвала небезпечну помилку, яку допускають хворі при лікуванні COVID-19

Людям з коронавірусом не варто не збивати підвищену температуру тіла, адже в цей момент організм бореться із недугою. Алгоритм аналогічний тому, як при застуді із легкими симптомами. Значно ефективніше мати вдома пульсоксиметр для вимірювання вмісту кисню в крові, що допоможе встановити, чи потребує хворий на COVID-19 госпіталізації.

Заслужена лікарка України Ольга Богомолець в ефірі телеканалу Obozrevatel TV, перелічила три фактори, коли можна збивати підвищену температуру тіла. Медик каже, що вживати ліки для зниження температури тіла варто, коли вона піднялася до 38 градусів.

Також до виключень вона віднесла ситуацію, коли в організмі через високу температуру починаються розлади і її не можна терпіти.

"Якщо ви можете толерувати 38,5 – нормально, якщо можете 39 толерувати – супер. Вірусам значно тяжче, ніж вам, тому що в цей момент вони просто закипають в тій гарячій смолі, вони там гинуть", – зазначила Богомолець.

Водночас лікар радить людям, які захворіли на коронавірус і лікуються в домашніх умовах, окрім градусника придбати пульсоксиметр. Завдяки приладу хворі будуть стежити за своїм киснем в крові, а у разі його зниження, екстрено звернуться до лікарів.

"Якщо сатурація нормальна, навіть при високій температурі, якщо навіть людина себе недобре почуває, тоді можна бути вдома і далі перевіряти показники в динаміці", – зауважила лікар.

Нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов пояснив, коли "коронавірусних" пацієнтів повинна забирати "швидка" для розміщення в лікарнях. За його словами, госпіталізація відбувається при наявності не менш як одного з симптомів, характерних для COVID-19.

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