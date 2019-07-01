Відома волонтерка загинула у ДТП під Черніговом: деталі трагедії

Загинула відома волонтерка (pixabay.com)

Марина Шеремет організувала благодійний фонд для допомоги переселенцям

Марина Шеремет, відома волонтерка, загинула в автомобільній катастрофі біля села Носівка Чернігівської області. Про це повідомили її друзі в Facebook.

Трагедія сталася у неділю, 30 червня. Автомобіль, в якому знаходилася Марина Шеремет та її чоловік Сергій, вилетів в кювет і на повній швидкості врізався в дерево. За попередньою інформацією Марина Шеремет загинула на місці, її чоловіка доставили в лікарню і на даний момент він у реанімації. У нього діагностовано черепно-мозкова травму і травму руки.

Марина Шеремет (facebook.com/msheremetbf)

"Не стало гарної, доброї, чуйної Марини Шеремет. ДТП. Громадянка з великої літери, волонтер, людина, яка любила життя і вчила його любити інших. Багато можна написати, але реву і плутаються думки. Вічна пам'ять і дякую Тобі", - повідомила Юліана Березуцька.

Скріншот поста (facebook.com/juliana.berezutskaya)

Також друзі повідомили про стан чоловіка Марини Шеремет і деякі подробиці смертельної аварії.

"Ми з Максимом зараз в Носовці, були у Сергія, стан стабільний, він у свідомості. Макса впізнав, особливо не розмовляє, він під знеболюючим, у нього черепно-мозкова травма, травма руки, про внутрішні травми поки нічого не відомо, завтра будуть обстежувати, можливо повеземо в Ніжин", - розповіла Margo White і додала, що на даний момент невідомі подробиці аварії.

"Були в райвідділі, бачили машину. Версій поки немає, гальмівного шляху не було. Вони на швидкості влетіли в кювет і дерево. Машина в мотлох. Черговий сказав, що Марина ніби вдарилась головою об бічне скло. Поліцію викликали проїжджаючі повз, скільки вони там були – поки невідомо", - додала подруга загиблої.

Скріншот поста (facebook.com/Margo White)

Марина Шеремет була відомим волонтером. З 2014 року вона активно допомагала жителям України, які виїжджали з окупованих територій Луганської і Донецької області.

Марина Шеремет (facebook.com/msheremetbf)

Пізніше вона заснувала благодійний фонд, який допомагав переселенцям і їх дітям.

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