ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Відома українська спортсменка потрапила в ДТП і зламала хребет

Автор: Людмила Жукова

Українська біатлоністка потрапила в аварію і сильно постраждала

Відома українська біатлоністка Аліна Мірошниченко потрапила в серйозну ДТП. Аварія сталася в селі Токарі Сумської області. Автомобіль, в якому знаходилася 19-річна спортсменка, перекинувся і врізався в огорожу. В результаті ДТП у Аліни зламаний хребет, їй вже провели операцію лікарі. Про це повідомила віце-президент ДЮФШ "Європа " Прилуки" Валентина Цербе-Несіна на сторінці в Facebook.

Популярні новини

Зараз сім'я спортсменки просить усіх небайдужих допомогти матеріально на лікування і реабілітацію Аліни.

Зазначимо, що юна спортсменка була пасажиркою автомобіля, який перевернувся та протаранив паркан. Водій не постраждав.

Нагадаємо, 19-річна біатлоністка Аліна Мірошниченко є багаторазовою призеркою чемпіонатів України та всеукраїнських змагань з біатлону.

Як ми раніше писали, в Харкові елітний позашляховик BMW смерть збив вагітну жінку на пішохідному переході. Очевидці кажуть, що удар був настільки сильним, що постраждала відлетіла метрів на тридцять.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України травмаспортсменка