Відома українська спортсменка потрапила в ДТП і зламала хребет

Відома українська біатлоністка Аліна Мірошниченко потрапила в серйозну ДТП. Аварія сталася в селі Токарі Сумської області. Автомобіль, в якому знаходилася 19-річна спортсменка, перекинувся і врізався в огорожу. В результаті ДТП у Аліни зламаний хребет, їй вже провели операцію лікарі. Про це повідомила віце-президент ДЮФШ "Європа " Прилуки" Валентина Цербе-Несіна на сторінці в Facebook.

Зараз сім'я спортсменки просить усіх небайдужих допомогти матеріально на лікування і реабілітацію Аліни.

Зазначимо, що юна спортсменка була пасажиркою автомобіля, який перевернувся та протаранив паркан. Водій не постраждав.

Нагадаємо, 19-річна біатлоністка Аліна Мірошниченко є багаторазовою призеркою чемпіонатів України та всеукраїнських змагань з біатлону.

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