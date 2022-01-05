Відома українська співачка шокувала розповіддю про втрату дитини

26-річна Марієтта Буневич (справжнє ім'я співачки) зважилася на таке зізнання, щоб відпустити біль, що не відпускав її з чоловіком Олександром весь цей період.

Артистка розповіла, що наприкінці 2022 року вона дізналася про вагітність, і радості не було меж. Пара була впевнена, що все буде добре.

"А чому ні? Ми здорові, молоді, що з нами може бути не та? Але на 10-му тижні вагітності, якраз на Різдво, в мене почав трішки нити живіт внизу і ми одразу поїхали до лікаря", - пише Marietta.

Там лікарі ошелешили їх, розповівши, що розвитку плоду немає, не стукає серце.

Співачка Marietta шокувала розповіддю, як втратила дитину (фото: instagram.com/marietta_ua)

В той самий час якраз в родині артистки сталося горе - померла її бабуся.

Співачка зазначила, що слова медиків про заморожену вагітність і про викидень як про нормальне явище її вразили найбільше - вона й уявити не могла подібне.

"Нам ніхто ніколи не розказував, що це може бути нормально, ніхто не готував до цього. Ніхто про це не говорить, всі, хто з таким стикався, мовчать і тримають цей біль в собі!"- йдеться в публікації.

Три дні Marietta була в суцільному стресовому стані після призначеного лікарями гормону, і оскільки плід сам не виходив, потрібно було чекати два дні, щоб зробити операцію.

Marietta наголосила, що її чоловік Саша, з яким вона разом вже 11 років, дуже сильно її підтримував і дбав про неї.

Співачка Marietta з чоловіком Олександром (фото: instagram.com/marietta_ua)

"Наші батьки, Сашина сестра і декілька моїх друзів були моєю опорою. Більшість людей просто мовчали і не дзвонили, не писали, коли потрібно було просто спитати "як ви?", "щось потрібно?", "ми зараз приїдемо"", - пише артистка.

Після того як операція пройшла, вона нарешті змогла заспокоїтися і поспати. Але тут "зламався" чоловік співачки, який весь цей час тримався і був опорою для неї.

Тоді пара за порадою близьких вирушила розвіятися в Одесу на кілька днів. Поїздка мала величезний ефект - їхні стосунки "стали ще міцнішими, ніж були".

Marietta зі своїм чоловіком пережили горе разом (фото: instagram.com/marietta_ua)

Marietta додала, що зважилася відрити історію про втрату дитини, щоб люди, які з цим стикалися, не думали, що вони самотні в цьому горі та не знали, як з цим впоратися. Щоб тема не замовчувалася.

Співачка Marietta з чоловіком Олександром (фото: instagram.com/marietta_ua)