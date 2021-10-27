RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Відома українська актриса потрапила в ДТП: винуватець аварії обматюкав її сина

Автор: Володимир Костирін

Відома українська актриса Римма Зюбіна разом з сином потрапили в ДТП в Києві - в їх білий Nissan навмисне врізався водій чорного Lexus.

Про це 27 жовтня розповіла сама знаменитість на сторінці у Facebook.

Дорожній інцидент стався сьогодні вранці. За словами 50-річної актриси і телеведучої, автохам влаштував аварію, маючи намір таким чином "покарати" їх за те, що не поступилися йому дорогу, коли чоловік з порушенням правил дорожнього руху виїхав на зустрічну смугу.

Так, водій навмисне вдарив їх авто бампером. Після цього чоловік став поводитися агресивно і почав нецензурно лаятися і погрожувати синові Зюбіної Данилу, який був за кермом.

У підсумку на місце ДТП викликали поліцію.

"Водій виїхав на зустрічну смугу - на нашу смугу. Ми не поступилися йому місцем і він нас "наказав". В'їхав в нашу машину. Вийшов і привітався потім з Даниїлом "Я тебе зараз *бало розіб'ю". Доброго ранку", - пише зірка драми "Гніздо горлиці", комедії "DZIDZIO Контрабас", серіалів "Люся інтерн" і "Моя улюблена Страшко".

Також Зюбіна уточнила, що агресивний винуватець аварії, чоловік 1984 року народження, має страховку, і вона "дуже рада, що це не її глядач".

Актриса виклала в мережі відео з місця інциденту.

Відео: актриса Римма Зюбіна потрапила в аварію

Нагадаємо, раніше в жовтні в Києві у ДТП потрапила також зірка "Жіночого кварталу".

Також ми писали, що перед цим актриса Анна Саліванчук зізналася, що під час зйомок травмувала хребет.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП