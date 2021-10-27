Відома українська актриса потрапила в ДТП: винуватець аварії обматюкав її сина

Дорожній інцидент стався сьогодні вранці. За словами 50-річної актриси і телеведучої, автохам влаштував аварію, маючи намір таким чином "покарати" їх за те, що не поступилися йому дорогу, коли чоловік з порушенням правил дорожнього руху виїхав на зустрічну смугу.

Так, водій навмисне вдарив їх авто бампером. Після цього чоловік став поводитися агресивно і почав нецензурно лаятися і погрожувати синові Зюбіної Данилу, який був за кермом.

У підсумку на місце ДТП викликали поліцію.

"Водій виїхав на зустрічну смугу - на нашу смугу. Ми не поступилися йому місцем і він нас "наказав". В'їхав в нашу машину. Вийшов і привітався потім з Даниїлом "Я тебе зараз *бало розіб'ю". Доброго ранку", - пише зірка драми "Гніздо горлиці", комедії "DZIDZIO Контрабас", серіалів "Люся інтерн" і "Моя улюблена Страшко".

Також Зюбіна уточнила, що агресивний винуватець аварії, чоловік 1984 року народження, має страховку, і вона "дуже рада, що це не її глядач".

Актриса виклала в мережі відео з місця інциденту.

Відео: актриса Римма Зюбіна потрапила в аварію