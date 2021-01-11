Відома косметична компанія потрапила у скандал через тварину: бездушні живодери

У Чернігові стався скандал під час корпоративу відомої косметичної компанії Oriflame Ukraine. Співробітники компанії організували фотозону для учасників свята і в центр помістили живого теляти з червоним ковпаком на голові.

Про дивний захід розповіли на сторінці UAnimals в соціальній мережі Facebook. Активісти розмістили фотографії з телям і назвали це знущанням з тварини.

"Знущання заради розваг. У Чернігові на святкування Oriflame Cosmetics Ukraine вирішили залучити теляти, який під час галасливої вечірки на прив'язі служив декором для фото", - так прокоментували корпоратив зоозахисники.

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Користувачі в коментарях висловили своє обурення і зазначили, що подібне ставлення до тварин компрометує компанію, яка активно та успішно працює у всьому світі.

Безжальні ідіоти

Ні у кого не виникло почуття жалості та розуму, щоб заступитися. Хотілося б поміняти їх місцями з нещасним тваринами.

Який жах... Ось стоять ці люди, начебто на вигляд нормальні, а в душі пустота. Мізки, явно зовсім відмовили. Дивлюся і мені соромно, соромно за те, що ці люди, називаються людьми...

Теля зовсім маленьке, навіщо йому перев'язали мордочку? Якщо так хотілося фото, то потрібно було фотографуватися в сараї.

Також у коментарях відзначилися і представники компанії Oriflame. Вони пояснили, що партнери в Чернігові влаштували таку фотозону без згоди з керівництвом.

"Захід в місті Чернігів був організований партнерами самостійно на свої власні кошти без будь-якої участі з боку Оріфлейм Україна. У нас не було інформації про те, що в ході заходу будуть використані тварини. Ми не підтримуємо будь-які неетичні дії з використанням тварин. Але ми не в змозі контролювати дії, (в тому числі заходи), які проводять наші партнери (що не є співробітниками компанії Оріфлейм) у своїх особистих цілях без будь-якого залучення з боку Оріфлейм. Ми поважаємо права і свободи наших співробітників, партнерів і суспільства в цілому, але і засуджуємо використання тварин у будь-яких неетичних цілях", - сказано в повідомленні компанії.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Укрзалізниця потрапила у скандал.

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