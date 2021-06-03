Відома актриса жорстко рознесла Укрзалізницю: ми для вас люди або хто?

Укрзалізниця влипла в черговий скандал. Цього разу поїзд №13 Київ-Солотвино пофарбували фарбою, але пасажирів про це не попередили і вивели склад на маршрут з моторошним запахом. Люди повинні їхати, вдихаючи неприємний аромат.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила українська актриса Римма Зюбіна.

"З величезним подивом я зрозуміла, що вагон тільки що пофарбували. І коли ти заходиш в середину - там все пахне фарбою. У мене питання до Укрзалізниці, чи є якісь технічні норми, коли фарбується вагон і, коли людям можна в ньому їхати?"- записала відеозвернення артистка.

Римма Зюбіна зазначила, що вона алергік і астматик, також в цьому вагоні можуть перебувати люди з не менш серйозними захворюваннями.

"Їдуть також маленькі діти. Ми будемо їхати з 5 години вечора до 7 ранку в такому ароматі. Можливо, я дочекаюся відповіді від Укрзалізниці, тому що це все не безкоштовно і існує за наші з вами податки", - сказала актриса.

Римма Зюбіна поскаржилася на Укрзалізницю

Реакція Укрзалізниці

У коментарях актрисі відписався представник Укрзалізниці Олександр Петровський. Римма зазначила, що всі пасажири написали скаргу у відомство.

"Спасибі за сигнал! Розбираємося, цей вагон по ремонту вийшов 31.05 і в рейс пішов сьогодні 02.06, регламентно - це допустимо і різкого запаху бути не повинно, але зазвичай перевіримо і в будь-якому випадку вибачаємося за незручності!"- написав Петровський.

Також відреагувала на інцидент і сама Укрзалізниця і вибачилася перед актрисою.

"Здрастуйте, шановна Римма! Вибачте, будь ласка, за негативний досвід з яким зіткнулися, надайте більш детальну інформацію про вашу поїздку, дату, номер вагона і номер місця, для вирішення цієї ситуації", - сказано в повідомленні.