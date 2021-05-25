Український військовий показав наслідки виверження вулкана в Конго: моторошні фото

Помічник командира 18 окремого вертолітного загону зі зв'язків зі ЗМІ Юрій Кульпа розповів, що командування прийняло рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки в безпечне місце. Як він зазначив, ніч була досить важкою.

Зараз військові миротворчої місії вже повернулися в базовий табір, але знаходяться в черговому режимі, оскільки прогнози вулканологів невтішні й можлива повторна евакуація.

"За інформацією місцевих вулканологів можлива друга хвиля виверження вулкана Ньїрагонго, тому військові українського національного контингенту не втрачають пильності. Зараз військовослужбовці несуть чергування в посиленому режимі, хоча знаходяться всі в безпеці. Подальші дії будуть залежати від ситуації, а також від рекомендацій вулканологів і рішень керівництва Місії ООН в Демократичній Республіці Конго", - розповів Кульпа.

Виверження вулкана в ДР Конго (Фото: facebook.com/yurakulpa)

Відомо також про те, що лава вулкана досягла Мунігі, району міста Гома. По дорозі лава встигла спалити три села, і вулканічні потоки досягли меж місцевого аеропорту. В місті проводиться евакуація.