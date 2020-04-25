Ізраїльський препарат врятував від коронавірусу заражених: приголомшливі подробиці

Коронавірус 2020 вже не такий страшний для жителів планети, адже вчені докладають всіх зусиль, щоб знайти препарат від захворювання. У США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, який має стовідсоткову ефективність в лікуванні навіть тяжкохворих Covid-19.

Сім пацієнтів в Ізраїлі, які перебували на волосині від смерті через дихальну недостатність, вижили після прийому цих ліків. Про це інформує видання Christianity Daily.

Активна речовина ліків може пригнічувати небезпечну надмірну активацію імунної системи, яка викликає смерть у пацієнтів з коронавірусом. За словами генерального директора і президента компанії Які Янай, лікування складається з 15-міллілітрових доз клітин, які вводять у вигляді простих міжм'язових ін'єкцій. Потрапивши в організм, вони починають виробляти терапевтичні білки.

До цих пір ця технологія використовувалася для лікування людей, що страждають від поганого кровотоку до ніг, проте вчені компанії змогли швидко перепрофілювати клітини для лікування пацієнтів з коронавірусом.

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