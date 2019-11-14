Зображував пішохода: у Сумах зловили п'яного в мотлох водія (відео)

У Сумах поліція зупинила водія авто, який рухався без включених фар в темний час доби. За кермом Mitsubishi Pajero Sport виявився 54-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння.

Патрульні повідомили йому причину зупинки та суть вчиненого ним правопорушення, з чим водій повністю погодився. Однак, як тільки поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння, настрій чоловіка змінився.

Водій почав агресивно поводитися, погрожувати своїм адвокатом і прикидатися пішоходом. Кульмінацією його поведінки став спринт з місця зупинки. Фізична підготовка патрульних виявилася значно краще, тому вони наздогнали і зупинили водія.