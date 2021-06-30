Зґвалтування і загибель 16-річної Маші під Полтавою: її подрузі оголосили про підозру

До загибелі Марії причетна її подруга

За інформацією місцевого ресурсу "Новини Полтавщини", 25 червня про підозру було оголошено 17-річній подрузі Маші. Її звинувачують в "ненаданні допомоги"

"25 червня дівчині повідомили про підозру щодо ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілої", - розповів керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній під час прес-конференції 29 червня.

Що сталося тієї страшної ночі

30 квітня 2021 року місцеві мешканці знайшли тіло дівчини на узбіччі дороги. Експертиза з'ясувала, що Марія померла в результаті алкогольного отруєння, набряку головного мозку і токсичної енцефалопатії. Також вона була зґвалтована.

Слідство з'ясувало, що напередодні дівчина гостювала в будинку знайомого в компанії 20-річного хлопця, двох 15-річних підлітків і 17-річної подруги.

У скоєнні зґвалтування підозрюється 15-річний підліток, а 20-річному хлопцеві пред'являють звинувачення у підбурюванні до скоєння злочину, а також у залученні неповнолітнього в злочинну діяльність. Крім того, всіх фігурантів звинувачують в "залишенні в небезпеці".

Скріншот: Загибла Марія Бондаренко

Трьом з чотирьох фігурантів оголосили про підозру, двоє - під вартою

"5 травня основному фігуранту справи (15-річному хлопцеві. - Ред.) було пред’явлено обвинувачення у зґвалтуванні потерпілої. 7 травня його взяли під варту. Другому, повнолітньому (20-річному. - Ред.) підозрюваному пред’явлено обвинувачення по трьох статтях: підбурювання до зґвалтування неповнолітньої дівчини, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілої та втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність. Він теж знаходиться під вартою", - додав Антон Столітній.

25 травня підозру в "залишенні в небезпеці" вручили 17-річній подрузі Маші, а ще одному, 15-річному хлопцеві, обвинувачення пред'явити не можуть через його вік.

"Четвертому фігуранту ми не можемо пред’явити обвинувачення, оскільки він є неповнолітнім. Але до нього буде вирішуватися питання, щодо застосування заходів виховного характеру. Це також притягнення до кримінальної відповідальності, але з урахуванням віку особи, це дещо інший процесуальний характер", - додав керівник Полтавської обласної прокуратури.