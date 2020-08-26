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Діти

Зґвалтування дівчинки школярами розбурхало українців: потрібні дитячі колонії строгого режиму

Автор: Володимир Костирін

Новина про те, що діти зґвалтували 4-річну дівчинку біля Нових Санжар, викликала великий резонанс у суспільстві

Новина про те, що біля Нових Санжар діти зґвалтували 4-річну дівчинку, розлетілася по мережі та викликала великий резонанс у суспільстві.

У соцмережах люди задаються питанням: чому діти такі жорстокі? Багато хто навіть пропонує радикальні методи боротьби з подібними випадками. Наприклад, вважають, що потрібні "дитячі колонії сурового режиму".

Ми зібрали "найбезневинніші" реакції людей на подію в Новосанжарському районі.

  • Повне падіння, відсутність виховання з боку батьків, реклама насильства, алкоголю, наркотиків, проституції! Дітей на лікування в спецінтернат, а батькам грошовий штраф!
  • Діти ростуть без гальм, не знають сорому, не знають слова "не можна", загалом вседозволеність, от і маємо такі сумні, страшні результати!
  • Це наслідки нашого з вами суспільства
  • Жах! Діти 10-11 років вже сексуально стурбовані! А виною всьому, мені здається, доступність інформації в Інтернеті, на телебаченні, у багатьох неблагополучних сім'ях "це" не заборонена тема для дітей Ось і приходить момент, коли їм хочеться спробувати це" по-справжньому.
  • Просто слів немає. Це виходить за рамки нормальної фізіології і психіки дітей.
  • Потрібно явно шукати вплив дорослих.
  • Закопати разом з батьками.
  • Це кінець! Вже немає в них ані батьків, ані стіда, ані совісті, ані страху від поліції. Виродків підвісити, бо з них вже не виростуть люди. Господь їх тяжко покарає.
  • Батьки кидали каміння в автобус з нашими українцями, діти до 10 років вже ґвалтівники... Яблучко від яблуні недалеко падає.
  • Потрібні дитячі колонії суворого режиму, позаяк за такі дії обов'язково потрібно нести покарання.
  • Боже. Що відбувається з людьми? А що буде з дітьми? Страх.
  • Розум відмовляється зрозуміти таке...

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Фото: скріншот

Водночас багато користувачів соціальних мереж задаються ще одним питанням: як дівчинка в чотири роки без мами в такій компанії опинилася?

Хто правий, а хто винен - буде розбиратися поліція Полтавської області. На сьогоднішній день проводиться перевірка і з'ясовуються всі обставини злочину, вчиненого неповнолітніми ґвалтівниками.

Як повідомлялося раніше, відомого українського фотографа підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки.

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