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Зґвалтував школярку серед білого дня: нові деталі моторошної трагедії в Харкові (відео)

STYLERПодії    13.09.2019 - 21:51
Зґвалтував школярку серед білого дня: нові деталі моторошної трагедії в Харкові (відео)
У Харкові педофіл зґвалтував школярку (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Ґвалтівника впізнала однокласниця потерпілої, після чого нелюда затримали

У Харкові ґвалтівник напав на 12-річну школярку, коли вона поверталася додому після уроків. Педофіл вдарив дівчинку в обличчя, затягнув у посадку і кілька годин глумився над дитиною. Жахливий інцидент стався близько двох годин дня 11 вересня. Злочинця вдалося затримати, і сьогодні в Орджонікідзевському райсуді нелюду обрали запобіжний захід, передали 13 вересня у відділі комунікації поліції Харківської області.

Засідання проходило в закритому режимі. Підозрюваного - 34-річного Олександра Світличного - відправили в СІЗО на 60 днів без визначення розміру застави.

Зґвалтував школярку серед білого дня: нові деталі моторошної трагедії в Харкові (відео)

У Харкові ґвалтівник напав на 12-річну школярку - його затримали та заарештували (Фото: kharkov.comments.ua)

Зазначається, що таким чином судді задовольнили клопотання прокуратури.

Постраждала дівчинка після події була доставлена до лікарні.

Повідомляється, що педофіла впізнала однокласниця школярки - вона побачила ґвалтівника на фото, опублікованих в мережі, упізнала його і звернулася в поліцію, передають "Коментарі. Харків".

Зґвалтував школярку серед білого дня: нові деталі моторошної трагедії в Харкові (відео)

У Харкові педофіл зґвалтував 12-річну школярку, яка поверталася після уроків додому (Фото: kharkov.comments.ua)

Ґвалтівника затримали 12 вересня. Правоохоронці виявили у нього на телефоні відеодокази злочину - нелюд ґвалтував дівчинку і знімав на мобільник.

Також у поліції розповіли, що зловмисник в той момент перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У Харкові суд обрав запобіжний захід педофілу, який зґвалтував 12-річну школярку (Відео: YouTube / ГУ Національної поліції в Харківській області)

Як повідомлялося раніше, у серпні під Києвом в Білій Церкві ґвалтівники викрали жінку на зупинці і мучили її 16 годин.

Також ми писали про те, що 5 вересня увечері у Києві ґвалтівник напав на жінку, яка разом зі своєю дочкою-підлітком і двома друзями прибігли на крики допомоги в парку Андрія Малишка. Нелюд познущався над жінкою прямо на глажах у її 14-річної доньки.

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