Зґвалтував і намагався задушити: у Києві молода жінка стала жертвою таксиста

У Києві водій таксі напав на свою клієнтку, намагався її задушити, зґвалтував, а потім відвіз її за вказаною адресою. Дівчина відразу звернулася в поліцію і злочинця затримали.

Інцидент стався рано вранці 18 жовтня у Голосіївському районі столиці. Дівчина відпочивала з подругою в одному з розважальних закладів, а потім викликала таксі, щоб поїхати додому. Деталі повідомили у виданні OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

Молода жінка, яка стала жертвою таксиста – очолює юридичну компанію. Вона разом з подругою була в нічному клубі та незадовго до його закриття викликала таксі, щоб поїхати додому. За викликом приїхав автомобіль Volkswagen Passat і пасажирка сіла на заднє сидіння. Через кілька хвилин водій відхилився від потрібного маршруту і звернув у лісопаркову зону. Клієнтка почала обурюватися, а водій почав кричати на неї, а потім зупинив машину і пересів на заднє сидіння.

Там він почав роздягати свою жертву, а коли зустрів опір – почав душити дівчину і завдавати ударів по голові. Коли вона втратила свідомість, він її зґвалтував. Після таксист наказав дівчині одягнутися і відвіз її за вказаною в замовленні адресою. Потерпіла відразу звернулася в поліцію і викликала медиків.

Підозрюваний був затриманий через кілька годин і вже зізнався у скоєному. З'ясувалося, що це 45-річний житель Тячівського району Закарпатської області, який жив у Києві, орендував житло і працював в одній зі служб столичного таксі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві таксист вигнав пасажирку на дощ через її прохання.

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