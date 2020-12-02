Як зміниться світ після пандемії та коли чекати на нову: прогнози від Білла Гейтса

Біл Гейтс, американський мільярдер-філантроп і засновник Microsoft, дав прогнози про зміни в світі після закінчення пандемії COVID-19, які тенденції та практики стануть стрімко розвиватися і стануть для людства новою нормою в побуті та роботі.

Про це Гейтс розповів у своєму блозі The Gates Notes.

"Ми з доктором Фаучі (Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, - Ред.) оптимістичні щодо того, що вакцина покладе кінець пандемії в якийсь момент в найближчому майбутньому. Але як буде виглядати світ після цього, набагато менш зрозуміло. Я підозрюю, що деякі зі спостережуваних нами тенденцій диджиталізації - особливо в області онлайн-навчання, телемедицини та віддаленої роботи - стануть постійною частиною нашого життя", - зазначив він.

Що зміниться у світі після COVID-19

Соціальне дистанціювання і перехід в онлайн. Такі технології, як відеоконференцзв'язок, роблять віддалену роботу більш життєздатною, ніж коли-небудь раніше, розповів Гейтс. Таким чином він прогнозує, що кількість ділових поїздок у посткоронавірусному світі скоротиться більш ніж на 50%, а час в офісах скоротиться щонайменше на 30%.

"Ми продовжимо ходити в офіс і будемо їздити у відрядження, але набагато рідше", - вважає бізнесмен і філантроп.

Гейтс каже, що онлайн-зустрічі та інтернет-заходи стануть нормою. Це торкнеться не тільки ділових зустрічей, але і навчання, відвідування лікаря тощо. Позаяк чимало аспектів життя будуть перенесені у віртуальний світ, технології та програмне забезпечення для цих цілей стануть розвиватися значно швидше.

Компаніям вже не потрібні великі офіси, оскільки більшість робочих моментів будуть вирішуватися віддалено. У підсумку офіси стануть більш універсальними, а це, своєю чергою, вплине на ринок нерухомості.

Не буде необхідності жити у великих містах через роботу, оскільки працювати можна буде віддалено.

Люди стануть більше спілкуватися з близькими та друзями, в той час, як контакти з колегами підуть на спад.

Прогнози Білла Гейтса про пандемію

Варто зауважити, що Гейтс вже багато років говорить про загрозу глобальної пандемії. У своєму виступі на конференції TED Talk у 2015 році він попередив, що США та інші країни не готові до пандемії: "Якщо щось вб'є понад 10 мільйонів людей в найближчі кілька десятиліть, це, швидше за все, буде дуже небезпечним вірусом, а не війною. (Вб'ють) не ракети, а мікроби".

У 2018 році мільярдер-філантроп сказав аудиторії на обговоренні епідемії, організованому Медичним товариством Массачусетса, що пандемія може понести з лиця землі десятки мільйонів людей, якщо не буде ефективно боротися з нею. Він процитував моделювання, проведене Інститутом моделювання захворювань, яке показало, що сучасна версія пандемії грипу 1918 року тепер вб'є близько 30 мільйонів людей всього за шість місяців.

Тепер Гейтс заявив, що поява нового вірусу неминуча у все більш глобалізованому світі, пише en.as.com.

"Сподіваюся, це може відбутися через 20 років... але ми повинні припустити, що це може відбутися через 3 роки... Існує розумна ймовірність того, що світ зіткнеться з чимось подібним у наступні 10 або 15 років", - зазначив він.

Попри свої попередження про майбутні пандемії, Гейтс сподівається, що людство отримає деякі уроки з неправильного поводження з COVI-19, які можуть допомогти людям уникнути повторення.

Так, у своєму подкасті наприкінці листопада він припустив, що наступна хвороба буде "менш руйнівною", тому що світ "відпрацює" свою реакцію на неї.

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