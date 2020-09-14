Зміни клімату в Україні стали смертельно небезпечні: хто в зоні ризику

В Україні у 2020 році фіксуються масові смерті в екосистемах. Глобальне потепління, що призвело до сухої осені 2019, безсніжної зими та ранньої весни, спровокувало зміну клімату. В результаті різких негативних змін масово помирають тварини. Екологи кажуть, що надалі можуть зникнути цілі види рослин і тварин.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла, з яких причин загинуло багато тварин, передає "Апостроф".

"Зміни клімату у нас неминучі. Була дуже суха осінь, безсніжна зима, потім рання весна - це дуже серйозно впливає на існування окремих видів рослин і тварин. Коли в цьому році була дуже тепла зима, то тварини, які повинні впадати в сплячку, залишалися активними - дуже багато таких тварин загинуло. Крім того, багато хто загинув через пожежі й так далі", - розповіла вона.

Підвищені температури в зимовий час сприяють поширенню мікробів. Експерт уточнює, що через аномально теплу зиму в цьому році багато бактерії та вірусів просто не "перемерзли", а це означає, що їх кількість тільки зросла.

Багато проблем можна було б попередити, вважає еколог, однак "вигідніше відшкодовувати наслідки пожежі, ніж діяти на випередження". Також експерт нарікає, що в ДСНС немає достатньої кількості обладнання, захисного одягу, техніки належної якості.

"Коли ми говоримо про масштабні лісові пожежі й потім підраховуємо збитки, то, може бути, варто ці кошти витратити на попередження - розчистити дороги, встановити системи відеоспостереження у зони відчуження, здійснювати аеро-фото-відеозйомку, тощо", - констатувала еколог.

На думку експерта заходи з запобігання загорянням, перераховані нею, також можуть сприяти зниженню загрози терористичної діяльності.

Нагадаємо, що раніше кліматологи заявили про зникнення сніжних зим в Україні.

Також експерти передавали, що погода в Україні цієї осені та взимку здивує черговими аномаліями.