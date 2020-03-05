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У ізмаїльській школі вчителька жорстко принизила дитину: твоє місце на зоні

STYLERЖиття    05.03.2020 - 14:24
У ізмаїльській школі вчителька жорстко принизила дитину: твоє місце на зоні
У школі Ізмаїла зацькувала дитину (Колаж РБК-Україна)

У ізмаїльської школі викладача викрили у приниженні школярки

В школі Ізмаїла стався кричущий випадок. Вчительку школи №11 Жанну Мунтян підозрюють у приниженні дитини. За словами директора навчального закладу, яка вже підтвердила цю інформацію, викладач дізналася, що в однієї з учениць педикульоз і зрадила цей факт розголосу. Друзі дівчинки записали виховні бесіди викладача, а після дали послухати аудіо батькам.

Викладач зверталася до дітей в жорсткій формі: "Твоє місце на зоні", "Помий свій рот від фекалій", "Ти і твоя сім'я зеки", "Ти тупіша шкільної дошки". Про це пише "Обозреватель".

Батьки дитини написали заяву в поліцію. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про булінг. Якщо провину доведуть - то вчителю загрожує штраф і звільнення. Санкції можуть торкнутися і директора школи.

4 березня батьки учнів 9-а класу приїхали в Одеське обласне управління освіти. В школі поки що не можуть звільнить викладача, адже вона на лікарняному.

Як ми раніше писали, у херсонській школі №41 діти усіма силами виживають однокласника і влаштовують йому цькування. Так, на уроках школярі б'ють хлопчика і знімають те, що відбувається на камери мобільних телефонів.

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