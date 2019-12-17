Що за знущання? Батько Зеленського висловився про Марусю Звіробій

Батько Володимира Зеленського висловився про Марусю Звіробій, у якої наприкінці листопада спецслужби провели обшуки після відкриття кримінального провадження через критику скандального спілкування президента з добровольцями в Золотому.

Генпрокуратура тоді слова ветеранки АТО і нардепа Софії Фединої на адресу глави держави розцінила як "загроза життю".

71-річний Олександр Семенович Зеленський вважає, що екс-військову і депутатку потрібно судити та позбавити волі. Про це передає "Страна".

"Карати треба обов'язково... щоб не повадно було. Негарно так себе вести. Що це за знущання таке?" - обурюється він.

Також батькові Зеленського дуже не до вподоби, що дії сина-президента деякі громадяни критикують, під будівлею ОПУ проходять мітинги (зокрема, під час нормандської зустрічі в Парижі), і на ток-шоу в ефірах телеканалів лунають неприємні висловлювання щодо глави держави.

"Шустера дивилися? Як там Саакашвілі виступив із Вовою? Два президента. Дві розумні людини. І дві "ляпалки", типу цього композитора (Святослав Вакарчук, - Ред.) та ще один від Тимошенко. І спікер при Порошенкові цей, зрозуміли, так? Не хочеться навіть називати прізвище (Андрій Парубій, - Ред.). На ньому кров. Ви кажете, звідки натовп? Це ж їх рук справа. Якби я був там, я б йому сказав: твої руки в крові Майдану. Є всі докази. Ти створив Майдан, ти вбивав людей. Тепер знову хочеш?" - сказав Олександр Зеленський.

Батько президента переконаний, що у Зеленського падає рейтинг через критичні висловлювання на телеефірах.

"Ось на тлі цих всіх каналів Медведчука у нього рейтинг - хоп, і впав", - наголосив Олександр Семенович і додав при цьому, що з реалізацією передвиборчих обіцянок, зокрема щодо соціальних питань, Зеленський за цей час на "відмінно" не впорався.

Батько Володимира Зеленського Олександр (Фото: скріншот)

"Так, Вова винний. Поставимо йому 4 з мінусом. Навіщо чіплятися? Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова - чесна людина, і він продемонстрував бажання. Він затримався там з Путіним на півгодини, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Біомаса ця? Звичайно, якщо людина голодна, вона у всьому президента буде звинувачувати. Країну довели до сказу", - заявив батько Зеленського.