Знущання над хворою бабусею в Києві: обвинувачений підліток покинув місто і просить грошей

Хлопець показав повідомлення від Облонської окружної прокуратури міста Києва і просить 30 тисяч гривень.

Скріншот з Instagram

Також він опублікував свою локацію - це місто Вінниця.

Скріншот з Instagram

За даними слідства, 76-річна пенсіонерка вже 5 років прикута до ліжка. Над нею знущалися двоє друзів її онук, поки той все знімав на камеру. Тепер хлопцям 2001, 2002, 2003 років народження загрожує до 4 років позбавлення волі.

Відео знущання над літньою жінкою можна переглянути за цим посиланням.