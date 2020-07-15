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Били на камеру: українця врятували після п'яти років рабства в Росії

Опочка, Середа 15 липня 2020 15:36
Били на камеру: українця врятували після п'яти років рабства в Росії
Українці врятували від рабства в Росії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Псковській області врятували українця, який 5 років перебував у рабстві

Українець Сергій Кравченко п'ять років перебував у рабстві в Опочці Псковської області. Він є уродженцем Дніпропетровської області і часто їздив у Росію на заробітки, але одного разу він попався в руки Артура Козловського, якого називають "циганським бароном".

П'ять років тому 37-річний Сергій опинився в місті Опочка, де намагався знайти роботу і зустрів чоловіка, який запропонував роботу по господарству в будинку за хорошу плату. В результаті у чоловіка забрали документи і зробили трудовим рабом. Про це повідомляє громадська організація "Альтернатива", яка допомогла врятувати українця, на своїй сторінці в Facebook.

Били на камеру: українця врятували після п'яти років рабства в Росії

Сергій Кравченко (фото: facebook.com/ru.alternative.help)

Кожен раз, коли він намагався тікати, його повертали назад і били. Місцеві жителі знали, що Сергія тримають у рабстві, але нічого не робили, тому що боялися 50-річного Артура Козловського. Швидше за все, у нього є зв'язки з місцевою поліцією.

Сергій часто бачив, як до цього "барона" приїжджали у гості місцевий прокурор і співробітник карного розшуку. Вони разом випивали і чудово знали про те, що Сергія тримають у рабстві. Він просив кілька разів допомоги у сусідів, але ніхто йому не допоміг.

Били на камеру: українця врятували після п'яти років рабства в Росії

Артур Козловський (фото: facebook.com/ru.alternative.help)

Одного разу, коли Сергій здійснив чергову спробу втечі, його схопили, вивезли в ліс і побили. При цьому дочка "барона" знімала на відео, як брат і батько знущаються з Сергія. Ще один його неповнолітній син спокійно роз'їжджає на машині, яку подарував йому батько. Будинок Артура Козловського сильно відрізняється від всіх будинків на цій вулиці.

Також Сергій розповідав, що одного разу, коли його змусили мити машину, він побачив два великих пакета з якимось порошком, заховані під сидінням. Зараз громадська організація займається відновленням документів українця.

Били на камеру: українця врятували після п'яти років рабства в Росії

Будинок, в якому утримували Сергія (фото: severreal.org)

В інтерв'ю "Північ.Реалії" Сергій розповів, що спочатку Козловський обіцяв платити 10 тисяч рублів (3 825 гривень) на місяць, а також надавати їжу та житло. Але в підсумку іноді давав тільки 50 рублів (19 гривень) на сигарети і погану їжу.

За ці гроші Сергій убирався у дворі, відповідав за худобу, святкові шашлики і працював швейцаром. Так само йому потрібно було відкривати ворота ночами: приїздили з гулянь діти і гості сім'ї.

Кравченко прожив в кочегарці у Козловського п'ять років і знову зважився бігти, коли зрозумів, що більше так не може. Йому допомогли мешканці сусіднього району, які зв'язалися з організацією "Альтернатива".

Нагадаємо, в Рівному в будинку пристарілих жорстоко знущалися над людьми похилого віку.

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