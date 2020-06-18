Бив і спалив квартиру: Полякова зізналася, що стала жертвою насильства

Оля Полякова зізналася, що в юності стала жертвою домашнього насильства. У неї був роман з впливовим хлопцем, який зараз став політиком у Вінниці. Молодий чоловік її регулярно бив, спалив її квартиру і навіть найняв хлопців, які її побили після того, як вона порвала з ним стосунки.

Як розповіла українська співачка, їй було 17 років, коли вона зіткнулася з домашнім насильством. Її бойфренд регулярно її бив і знущався. Коли Полякова вирішила покінчити з такими відносинами, він спалив її квартиру, а потім найняв хлопців, які її побили.

"Він бив мене періодично. А коли я його кинула, він мало того, що підпалив мені квартиру, так ще й найняв своїх друзів. Вони мене впіймали під нічним клубом і побили до напівнепритомного стану, до розсічення брови. Це було жахливо – виникли серйозні проблеми, в тому числі й зі слухом... Мені було 17 років, і була відкрита кримінальна справа. Сьогодні цей чоловік політик у Вінниці", - зізналася артистка у програмі "Іспит з Машею Єфросиніною".

Оля Полякова зробила зізнання про домашнє насильство

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Оля Полякова шокувала зізнанням про стосунки з дочкою.

А також писали про те, що Оля Полякова підтримала артистів, які приховують секс-орієнтацію.