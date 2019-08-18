Бив і здійснював розпусні дії: у Львові сусід-педофіл викрав двох хлопчиків

Зловмиснику загрожує серйозний термін
Напередодні у Львові стався жахливий інцидент: місцева жителька звернулася в поліцію з проханням допомогти. Виявляється сусід тримав у себе насильно двох її синів, передають ФАКТИ.
Педофілом виявився знайомий, який жив в одному будинку з матір'ю постраждалих дітей. Хлопчики 7-ми і 10-ти років терпіли побиття і розпусні дії, які здійснювалися відносно них.
Злодію було 35 років і таким жорстоким способом він вирішив провчити хлопчиків, які ображали його дитину.
На даний момент чоловік затриманий, відкрито кримінальну виробництво за статтями "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" і "Розбещення неповнолітніх". Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Раніше у Чорноморську Одеської області зловили педофіла, який викрав і зґвалтував восьмирічного хлопчика.
Як ми раніше писали, нещодавно у Києві викрили сутенерів, які готували до продажу у сексуальне рабство групу українок.
Також ми писали про те, що педофіл-сутенер, якого затримали в Миколаєві за продаж у сексуальне рабство хлопчиків-підлітків, близько півтора років після звільнення з в'язниці промишляв організацією дитячої проституції.