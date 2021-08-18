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Побитий танцюрист Дорофєєвої вийшов на зв'язок і показав себе в лікарняній палаті

Автор: Світлана Мащенко

Євген Гончаренко, побитий танцюрист співачки Наді Дорофєєвої, вперше звернувся до своїх дописувачів після того як вийшов з коми. 22-річний хлопець показав фото з палати і подякував усім за теплі слова і підтримку.

Про це Женя написав у своїх Instagram-stories.

На одному з фото Євген лежить в лікарняній палаті і робить селфі з близькими, які прийшли його провідати. На знімку видно, що у молодої людини проблеми з оком - воно не розплющується.

Скріншот

Женя дякує всім за слова підтримки і додає, що попереду його чекає реабілітація.

"Така величезна кількість людей мені написали, я повільно, але впевнено відповім кожному! Хочу сказати спасибі за ваші слова. І буду поступово всіх тримати в курсі", - повідомив хлопець.

Фото: Євген Гончаренко вийшов на зв'язок з шанувальниками (instagram.com/zhenja_goncharenko)

Що сталося наприкінці липня біля нічного клубу

31 липня, коли Євген з друзями виходив з нічного клубу "Ліфт", його побили.

"Женя отримав поштовх, удар об паркан і ще один удар услід!" - написала тоді співачка Надя Дорофєєва, в балеті якої танцює хлопець.

Після цього у Жені стався крововилив у мозок. Лікарям довелося зробити трепанацію черепа і ввести його в медикаментозну кому.

Незабаром з'ясувалося, що нападник - військовий Управління державної охорони 28-річний Євген Безпалій. З УДО його звільнили після інциденту.

Раніше ми писали, що у Євгена Гончаренка важка травма голови, до нього в палату нікого не пускають.

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Надя Дорофеєва