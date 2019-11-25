Побитий через пісні Газманова український чиновник розкрив деталі скандалу

У Слов'янську побили заступника мера Андрія Рубана (Фото: колаж РБК-Україна)

Інцидентом з нападом у Слов'янську на чиновника Андрія Рубана зацікавилися в СБУ

У Слов'янську побили заступника мера Андрія Рубана в нічному клубі за зауваження щодо пісень російського співака Олега Газманова, відомого своєю антиукраїнською позицією, які звучали у закладі. Поліцейські, які прибули на місце події, не змогли адекватно відреагувати на інцидент, ігнорували погрози, що лунали, а протокол про правопорушення не був складений. На своїй сторінці у Facebook Рубан зазначив, що зніме претензії до охорони бару "Соло" після вибачення.

Також заступник міського голови пояснив щоб уникнути маніпуляцій, що невдоволення в нього не викликали пісні російською мовою, а текст, що пропагує армію і військовослужбовців РФ - країни-агресора.

"Саме ця країна позбавила Україну територій, розв'язала, контролює і підтримує військовий конфлікт на Донбасі, який спричинив за собою десятки тисяч смертей українців і мільйони вимушених переселенців. І саме цю армію і керівництво цієї країни особисто я звинувачую в прильоті до мене в хату двох снарядів влітку 2014 року. Я не націоналіст, і у мене завжди були непрості стосунки з ними, але я патріот своєї країни. Я полюбив Грузію, поважаю Польщу та інші країни Євросоюзу. Росія для мене померла в 2014 році", - написав Рубан.

У Слов'янську побили заступника мера Андрія Рубана (Фото: facebook.com/andrew.ruban.31)

Як йдеться в повідомленні Слов'янського відділу поліції Донецької області, керівництвом обласного главку за даним фактом призначено проведення службового розслідування.

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень.

Рубан в мережі опублікував фото одного з відвідувачів, який грубо його ображав і погрожував розправою, для того, щоб написати на нього заяву.

У Слов'янську побили заступника мера Андрія Рубана - чиновник розшукує нападника (Фото: facebook.com/andrew.ruban.31)

заступник Мера Слов'янська також зазначив, що інцидентом вже зацікавилися в СБУ, передають "Факти".

"Можливо тому, що співак Газманов є в списку СБУ та Міністерства культури, куди занесені іноземні діячі культури, які загрожують національній безпеці України", - сказав він.

Російський співак Олег Газманов занесений до бази на сайті "Миротворець" (Фото: скрін: myrotvorets.center)

Рубан наголосив, що у нього залишилися питання через дії правоохоронців у даному інциденті.

"Вони не забезпечили процедуру написання заяви. В присутності поліції мене почали ображати двоє відвідувачів. Вони погрожували мені розправою, вихопили з рук заяву і порвали його. Я писатиму заяву в поліцію з приводу хуліганських дій цих людей, де вкажу одного з агресивних відвідувачів, я вже знаю, хто це був. А дані другої людини в своїй заяві попрошу встановити поліцію. У мене є навіть відеозапис інциденту, де фігурує один з моїх кривдників", - сказав він.

Рубан під час окупації Слов'янська працював у Києві. Також він вивіз із захопленого бойовиками "ДНР" міста свою сім'ю.