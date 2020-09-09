Побили за українську мову? Подробиці нападу на Володимира Балуха

Володимир Балух, колишній політв'язень Кремля, звільнений у вересні 2019-го в рамках великого обміну полонених, був жорстоко побитий в ніч на 8 вересня. Зараз він у важкому стані в реанімації.

Його привезли близько 4 ранку в столичну лікарню швидкої медичної допомоги. Відомо, що 49-річного активіста знайшла перехожа на території "Гідропарку". Він був без свідомості, йдеться в сюжеті ТСН.

В медичному закладі Балуху провели операцію на головному мозку. У нього перелом руки, а також ключиці.

На цей час відомо, що Володимир Балух був на зустрічі з іншими експолітв'язнями, де відзначав рік на свободі (7 вересня 2019). Ув'язнили його у 2016-му році за проукраїнську позицію - у своєму дворі активіст і фермер почепив синьо-жовтий прапор.

Одна з версій - під час святкування в ресторані у Балуха виник конфлікт з російською компанією саме через мову.

Ірина Геращенко, нардеп від фракції ЄС, каже, що невідомо, скільки Балух був без свідомості, він переніс складну операцію на голові через тяжку черепно-мозкову травму.

Подробиці нападу на Володимира Балуха (відео: ТСН)

Володимир Григорович Балух - український громадський активіст, фермер, після 2014 року залишився громадянином України, відмовившись від російського громадянства. Переслідувався окупаційними властями Криму.

Напад на активіста кваліфікували як розбій, а розслідування справи взяла на контроль прокуратура Києва.

За останніми даними, Володимир Балух в комі.

Раніше ми писали, що український журналіст помер у Херсоні після жорстокого побиття людиною, яка назвала себе "посланцем небес".

Також повідомлялися подробиці жорстокого вбивства жінкою-викладачем з Рівного свого чоловіка і спроби розправитися з дочкою.