Побив трубою і зламав руку: у Києві охоронець лікарні напав на чоловіка (відео)

"В'їзд до лікарні віддають у розпорядження "контуженого" з саморобними знаряддями для нападу. Ніяких камер, за їхніми словами, на в'їзді немає, проїзд зазвичай платний", - написав чоловік.

Він показав фото, на якому у нього після конфлікту з охоронцем рука знаходиться в гіпсі.

У Києві охоронець лікарні зламав руку чоловікові (фото: facebook.com/dmitry.kalko.9)

Він також опублікував відео, на якому немає початку конфлікту, але вже видно, як охоронець із залізною трубою б'є Дмитра. Жінка, яка все знімає, каже, що охоронець забризкав її з балона, коли вона сиділа в авто.

За словами охоронця, чоловік спочатку на нього замахувався. На відео він просить, щоби Дмитро прибрав свою машину.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

У Києві охоронець лікарні побив чоловіка залізною трубою (відео: YouTube)

Варто зазначити, що Олександрівська лікарня знаходиться в центрі міста. У мережі кажуть, що на територію медзакладу часто заїжджають водії, які хочуть безкоштовно припаркувати своє авто.