Побиття школярки в Кривому Розі: стали відомі причини бійки

У Кривому Розі днями три школярки жорстоко побили подругу біля школи №15. При цьому інші підлітки все знімали на відео. Зараз стало відомо, що насильство над неповнолітньою сталося через хлопця.

"Для всіх це було здивування, що між ними сталася бійка. Вони були можна сказати подругами. Спілкувалися, не конфліктували, зустрічалися на перервах", - розповіла шкільний психолог Олена Кисіль.

Після побиття 14-річна дівчинка опинилась у лікарні. Лікарі діагностували численні забиті місця. Також є підозра на струс мозку.

У поліції розповіли, що конфлікт між ученицями стався після уроків. Вже розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Прикарпатті 37-річний чоловік побив ногами восьмикласника за те, що той сніжком потрапив в його дочку. Таким чином батько ображеної школярки вирішив помститися 13-річній дитині. Інцидент стався біля школи на очах у директора.

Керівництво навчального закладу зупинило дике побиття, але розбиратися у справі не стало. Школяра просто відправили додому.

Хлопець розповів, що попросив вибачення у дівчинки, але вона пішла в машину і розповіла все батькові. Після цього чоловік накинувся на нього і почав бити по голові. Медики діагностували у дитини струс головного мозку й численні забої.

Раніше у Львові 15-річний хлопець забив на смерть 44-річну безпритульну. Інцидент стався в покинутому будинку.