Побиття школярки в Кривому Розі: стали відомі причини бійки

У Кривому Розі днями три школярки жорстоко побили подругу біля школи №15. При цьому інші підлітки все знімали на відео. Зараз стало відомо, що насильство над неповнолітньою сталося через хлопця.
Про це повідомляє "Сегодня".
У поліції розповіли, що конфлікт між ученицями стався після уроків. Вже розпочато кримінальне провадження.
Після побиття 14-річна дівчинка опинилась у лікарні. Лікарі діагностували численні забиті місця. Також є підозра на струс мозку.
"Для всіх це було здивування, що між ними сталася бійка. Вони були можна сказати подругами. Спілкувалися, не конфліктували, зустрічалися на перервах", - розповіла шкільний психолог Олена Кисіль.
Нагадаємо, на Прикарпатті 37-річний чоловік побив ногами восьмикласника за те, що той сніжком потрапив в його дочку. Таким чином батько ображеної школярки вирішив помститися 13-річній дитині. Інцидент стався біля школи на очах у директора.
Керівництво навчального закладу зупинило дике побиття, але розбиратися у справі не стало. Школяра просто відправили додому.
Хлопець розповів, що попросив вибачення у дівчинки, але вона пішла в машину і розповіла все батькові. Після цього чоловік накинувся на нього і почав бити по голові. Медики діагностували у дитини струс головного мозку й численні забої.
Раніше у Львові 15-річний хлопець забив на смерть 44-річну безпритульну. Інцидент стався в покинутому будинку.