"Побиття" дитини однолітками у Львові: історія отримала несподіваний поворот

У середу, 1 липня, мережа бурхливо обговорювала побиття дитини однолітками в Сихівському районі Львова. Поліція перевірила цю інформацію, і повідомила, що вона не є дійсною.

Правоохоронці заявили, що був проведений огляд 11-річного хлопчика, і ніяких ознак насильства на його тілі виявлено не було. Про це розповіла поліція Львівської області на своїй сторінці в Facebook.

Співробітники поліції встановили особи усіх дітей на відео, після чого вони провели опитування дітей від 10 до 12 років в присутності їх батьків. Діти розповіли, що це насправді була гра, і ніякого побиття не відбувалося.

Дану інформацію також підтвердив 11-річний хлопчик, якого нібито били. У нього немає ніяких пошкоджень, і не він, ні його батьки не мають ніяких претензій до дітей, які були на відео.

Нагадаємо, що в Telegram-каналі з'явилося відео і інформація про те, що у Львові діти знущаються з ровесника. Місцеві також говорили про те, що група малолітніх хуліганів часто б'є і ображає інших дітей.

Раніше повідомлялося про те, що у Києві на Оболоні група підлітків тероризує місцевих жителів своїми нападами. Чоловік поскаржився, що побачив лежачого хлопця і запропонував допомогти, але два десятки підлітків почали йому погрожувати.