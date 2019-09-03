Побиття переселенця чиновником у мерії: у скандалі нові деталі

У Бориспільськый міській раді секретар мерії Ярослав Годунок побив громадського активіста і переселенця з Луганська Ігоря Петровскіса. Після того, як потерпілий звернувся до президента Зеленського з проханням не залишати без уваги цей інцидент, справа отримала новий поворот.

На даний момент поліція вилучила відео з камер спостереження і долучила їх до матеріалів кримінального провадження.

"Слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації і подальшого призначення судово-медичної експертизи. Вона буде проведена після одужання побитого громадянина і визначить тяжкість завданих тілесних ушкоджень", - написали на сторінці поліції Київської області в Facebook.

Нагадаємо, що кримінальне провадження проходить за статтею (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зараз в поліції готують проект підозри, потім його відправлять до прокуратури.

Відзначимо, що в коментарях до посту поліції Ярослав Годунок написав, що Петровскіс - "сепаратист" і навіть опублікував його пости про Путіна і Гіркіна. Пізніше всі коментарі у пості почистили.

Як ми раніше писали, секретар мерії побив активіста, який згодом опинився в лікарні.

Читайте також у Києві власниця автомобіля накинулася на продавщицю магазину з кулаками за те, що та поставила на вулиці коробки для постачальника.