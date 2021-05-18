Побиття "копа" в Дніпрі: заступник начальника патрульної поліції висловився про бійку з підлеглим

Маслюк, викладаючи свою версію подій, спростував розповідь Калиняка про місце події та причину бійки. Зокрема, патрульний стверджував, що його били в кабінеті заступника начальника в присутності комбата 2-го батальйону патрульної поліції, що у нього вибили смартфон з рук і почали бити. Маслюк каже, що конфлікт спалахнув у коридорі, і почався після зауваження "копу", який стояв посередині з телефоном в руках і не давав пройти.

Нібито він відсунув руки Калиняка з девайсом, оскільки хотів "звернути увагу", а у відповідь "коп" схопив Маслюка, і вони почали боротися.

Заступник начальника управління каже, що тоді був у цивільному.

За його словами, сержант почав кричати про напад на співробітника і намагався затримати Маслюка. Пізніше підбігли ще двоє правоохоронців, які вирішили розняти бійку - мовляв, ймовірно тому Калиняк заявляє, що його тримали за руки.

"Я його не бив. Клянуся. Мені не соромно сказати, дивлячись вам в очі. Ми штовхалися, а не билися - боролися", - розповів він.

Розбитий ніс "копа" заступник начальника пояснює тим, що боровся з Калиняком, намагався вирватися. Також Маслюк розповів, що і сам отримав травми в результаті бійки - у нього пошкоджена фаланга пальця, струс мозку і забій в районі грудей, і заяву про напад на себе він написав.

Маслюк допускає, що було розпочато внутрішнє розслідування. Також він звернув увагу, що в коридорі, де сталася бійка, працювали камери спостереження, і можна перевірити відео.

Правоохоронець додав, що якщо кадри продемонструють не те, що він розповів, то готовий вибачитися і понести відповідальність.

Відео: у патрульній поліції Дніпра прокоментували інцидент з бійкою правоохоронців

Нагадаємо, що сержант Калиняк розповідав про намір відправитися до Києва, зустрітися там з народними депутатами і президентом, щоб розповісти про корупцію в поліції Дніпра. Після інциденту він написав заяву про напад на себе, викликав "швидку" і знаходиться в лікарні.

Співробітники ДБР за фактом події проводять слідчі дії.