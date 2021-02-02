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Побиття 15-річного українця в Парижі: мати хлопця розповіла про стан дитини

Париж, Вівторок 02 лютого 2021 21:19
Побиття 15-річного українця в Парижі: мати хлопця розповіла про стан дитини
Мати побитого в Парижі підлітка розповіла про його здоров'я (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Після жорстокого побиття в центрі Парижа 15-річний українець Юрій Симканич вийшов з коми, в якій був кілька днів. Зараз хлопець перебуває на реабілітації.

За словами його мами Наталії Крученик, він говорить, ходить і може їсти. При цьому ще точно не відомо, скільки Юрій буде знаходитися в реабілітаційному центрі. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Сегодня".

Жінка також зазначила, що у неї немає претензій до роботи правоохоронців, які розслідують цю справу.

"Слідство йде, дев'ять затриманих, п'ятеро - за ґратами і четверо - під домашнім арештом", - сказала мати потерпілого.

Нагадаємо, після інциденту поліція Франції вивчала можливість приналежності українського підлітка до банди з району Богренель, відомої як "RD4". Була версія, що побиття Юрія сталося через розборки між місцевими бандами.

Також французьке видання "Liberation" написало статтю про те, що проти матері Юрія, бізнес-менеджера, порушено кримінальну справу за звинуваченнями в "торгівлі людьми". При цьому ніякого зв'язку між цим ділом і нападом на її сина не встановлено.

Ми також писали про те, що у мережі з'явилося відео, на якому видно, як група молодих людей жорсткого б'є 15-річного Юрія. Після інциденту хлопця госпіталізували з численними травмами, переломами і ножовими пораненнями.

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