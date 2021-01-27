Побиття 15-річного українця в Парижі: у справі з'явився несподіваний поворот

Побиття українця в Парижі (колаж: РБК-Україна)

Французька поліція розбирається в справі жорстокого побиття 15-річного українця Юрія, на якого накинулася група з 10 осіб в масках з металевими палицями. Вважається, що до інциденту була причетна банда з району Богренель, відома як "RD4".

Також місцеві правоохоронці вивчають приналежність українського підлітка до цієї банди. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

За даними джерел видання, існує безліч доказів, які вказують на те, що сталося зведення рахунків між двома бандами молодих людей.

Група, що базується в Богренель раніше нападала на членів групи з міста Ванв (передмістя Парижа). Це перше зіткнення могло послужити мотивом для відповіді конкуруючої банди, відповідальної за побиття Юрія.

При цьому причини нападу на українця поки що не відомі, оскільки раніше банда "RD4" в основному не виходила за межі дрібного незаконного обігу наркотиків.

Не виключається, що Юрій входив в банду "RD4", або до одного з її відгалужень. У правоохоронців є всі підстави так думати. Цікаво, що псевдонім Юрія в Instagram містить ініціали "4fp" і це також може бути пов'язано з його приналежністю до місцевої банди.

Також вивчаються стосунки з деякими членами його футбольного клубу в Булоні. У п'ятницю, 15 січня, Юрій покинув коледж о 15:00, його подальше місце перебування залишалося невідомим до нападу, який стався близько 18:00.

В іншому французькому виданні "Liberation" говориться, що проти його матері, бізнес-менеджера, порушено кримінальну справу за звинуваченнями в "торгівлі людьми". Проте ніякого зв'язку між цим ділом і нападом на її сина не встановлено.

Нагадаємо, мережі з'явилося відео, на якому видно, як натовп хуліганів б'є Юрія.