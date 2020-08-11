Як уникнути зараження COVID-19: медик назвала найефективніший спосіб

Медик з Університету Колорадо в США назвала найефективніший спосіб уникнути зараження коронавірусом. Вона зазначила, що для цього не потрібно нічого особливого.

Професор інженерної механіки Шеллі Міллер розповіла, що найважливіше для того, щоб не заразитися COVID-19 – це постійно провітрювати приміщення. Важливо позбуватися від застояного повітря, пише видання Golos з посиланням на Conversation.

Як стверджує Шеллі Міллер, якщо вірус потрапив всередину будівлі, то можна дати доступ свіжому повітрю зовні, щоб отримати можливість видалити патоген з приміщення. Якщо всередині приміщення знаходиться кілька осіб, то ретельне провітрювання треба робити не менше шести разів на годину. В комерційних будівлях повітря подається через системи опалення, вентиляції та кондиціонування, а у звичайних житлових будинках - через відкриті вікна, двері та щілини.

Оновлювати повітря під час пандемії необхідно набагато частіше. Про це заявляли вчені у своєму дослідженні ще у 2016 році, коли вирували пандемії SARS, MERS і H1N1. Фахівці рекомендували робити провітрювання не менше 9 разів на годину і таким чином ризик зараження знижувався в рази.

Там, де немає системи кондиціонування і вентиляції, Міллер радить тримати постійно відкритими вікна і двері, щоб було постійне оновлення повітря.

Для того щоб перевірити рівень повітрообміну в приміщенні Міллер рекомендує визначити концентрацію вуглекислого газу. На вулиці рівень двоокису вуглецю становить трохи понад 400 частин на мільйон, в приміщеннях, де добре провітрюють – 800 частин на мільйон. Для того щоб вірус не вижив, потрібно не менше 600 частин на мільйон. Щоб перевірити – чи можна використовувати спеціальними датчиками вуглекислого газу.

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