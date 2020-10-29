Як уникнути інсульту: лікарі озвучили українцям 4 правила

Щорічно в Україні стається майже 100 тис. інсультів (колаж РБК-Україна)

Інсульт може статися навіть у дітей

В Україні багато людей стають жертвами інсульту. Дехто навіть переживає цю хворобу щонайменше двічі. Більш того, з кожним роком інсульт стає більш поширеним і серед молодого покоління...

Тому лікарі сьогодні настійно рекомендують проводити профілактику захворювання і розповідають, як надавати першу допомогу при інсульті.

Що таке інсульт?

Інсульт - це крововилив у мозок. Але вони бувають двох видів, каже лікар-невролог Тетяна Майкова.

"Перший - якщо не надходить кров у якусь ділянку мозку, в результаті закупорки судини. І другий вид інсульту - це коли рветься судина, кров виливається в мозок і пошкоджує його", - відзначає фахівець в ефірі каналу "Україна".

Причин для інсульту багато. Але перше, що може бути тривожним дзвіночком - часті головні болі і постійні стреси. Через що з'являються й інші причини.

"Підвищений тиск, порушення серцевого ритму, цукровий діабет, порушення згортання та в'язкості крові - ось це 4 фактори, які в сукупності можуть призвести до поганого кровопостачання мозку", - коментує лікар.

Інсульт - це хвороба не старшого покоління

Через бурхливе соціальне життя та хронічні стреси ця хвороба молодшає, кажуть лікарі. Він може статись навіть у дітей! Тому варто знати перші симптоми інсульту. Перше і найлегше - попросіть людину усміхнутися, а якщо не виходить - зверніть увагу на її рухи.

А про те, як допомогти людині в початку інсульту, розповів лікар мобільного госпіталю.

"Спочатку слід перевести людину у напівлежачий стан. Так, щоб потерпілий зміг дихати. Дайте доступ до свіжого повітря - розстебніть верхній одяг і слідкуйте, щоб потерпілий не захлинувся - покладіть голову на бік, щоб не запав язик. Якщо ж людина непритомна, перевірте дихання та поверніть її на бік, так, щоб вона не захлинулася слиною. Відкиньте нижню руку, верхню руку покладіть під щоку, зігніть ногу в коліні, зробіть зручне положення для нижньої руки", - радить лікар-реаніматолог Віктор Беліловець.

І в обох випадках відразу ж викликайте швидку. І до її приїзду ні в якому разі не давайте хворому ні води, ні ліків. Після будь-якого інсульту людина потребує не тільки фізичної реабілітації, але і психічної. Адже 70% постраждалих від інсульту перебувають у стані депресії.

"Ці люди, як правило, мають пригнічений стан. Не тільки через усвідомлення того, що з ними сталася важка історія, важка хвороба. А й тому що, дійсно після такої травми, як інсульт, мозок не може працювати ефективно", - кажуть експерти.

Щоб уникнути зони ризику інсульту, слід дотримуватися певних правил:

здоровий сон - не менше 8 годин;

помірне фізичне навантаження - не менше години на день;

здорове харчування - вживати більше свіжих овочів;

психологічний комфорт - менше стресів і більше відпочинку.

Раніше лікарі назвали неочевидні ознаки інсульту, які ви можете не помітити.