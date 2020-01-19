Як уникнути акушерського насильства при пологах: Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Дії акушерів чи акушерок проти волі породіллі називається акушерським насильством. Як діяти в подібній ситуації і які права має породілля, розповіла Уляна Супрун в соціальній мережі Facebook.

Cупрун нагадує, що кожен сам приймає рішення як, де, з ким і коли народжувати. Лікар має право дати пораду, проте не повинен чинити тиску.

Вагітна жінка і породілля має право:

Самостійно вибирати лікаря, пологовий будинок, спосіб проведення пологів (і пов'язані з цим ризики).

Знати про запланований перебіг пологів, права під час операції і медичних втручань, на які мають право лікарі.

Знати, які медикаменти призначають і медичні маніпуляції їй планують робити, з якою метою і наслідками для неї і майбутньої дитини.

Прийти на пологи з двома людьми - батьком, партнером або партнеркою, подругою або матір'ю. Жінка має право на ту психологічну підтримку, яку хоче.

Включити музику, прийняти душ, поїсти або випити води, щоб послабити біль від сутичок. Самостійно вибирати положення тіла для пологів та місце пологів - вдома чи в лікарні.

Якщо Ви все ж стали жертвою акушерського насильства, то варто поділитися своїм досвідом з близькими, щоб пережити травму, адже замовчування може привести до післяпологової депресії.

Супрун нагадує, що три роки тому Україна приєдналася до світового руху проти акушерського насильства "Революція троянд". За хештегом #StopObstetricViolence і # годімовчаті можна знайти історії породіль, які постраждали від нього.