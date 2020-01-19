Як уникнути акушерського насильства при пологах: Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Експерт нагадує, що дії акушерів чи акушерок проти волі породіллі є порушенням
Дії акушерів чи акушерок проти волі породіллі називається акушерським насильством. Як діяти в подібній ситуації і які права має породілля, розповіла Уляна Супрун в соціальній мережі Facebook.
Cупрун нагадує, що кожен сам приймає рішення як, де, з ким і коли народжувати. Лікар має право дати пораду, проте не повинен чинити тиску.
Вагітна жінка і породілля має право:
Якщо Ви все ж стали жертвою акушерського насильства, то варто поділитися своїм досвідом з близькими, щоб пережити травму, адже замовчування може привести до післяпологової депресії.
Супрун нагадує, що три роки тому Україна приєдналася до світового руху проти акушерського насильства "Революція троянд". За хештегом #StopObstetricViolence і # годімовчаті можна знайти історії породіль, які постраждали від нього.