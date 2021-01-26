Уникайте поцілунків і обіймів: у МОЗ розповіли, як не заразитися грипом і COVID-19 в школах

У МОЗ розповіли, як не заразитися в школах коронавірусом та грипом (Колаж РБК-Україна)

В Україні з 25 січня поновилися заняття в школах, і діти знову повернулися в колективи. Зазвичай в зимовий період після закінчення канікул підвищується рівень простудних захворювань і грипу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців на своїй сторінці в Facebook дотримуватися важливих протиепідемічних правил, щоб школярам не довелося знову йти на дистанційне навчання.

"Школи повернулися до звичайного режиму роботи після періоду посилених карантинних обмежень, коли навчання було дозволено тільки для дошкільних та спеціальних закладів освіти. Розумію, що все трохи розслабилися і зраділи відновленню навчання, але закликаю дотримуватися протиепідемічних норм. Нагадайте дітям про важливість частого миття рук, носіння маски в громадських місцях і дотримання фізичного дистанціювання за межами класу", - зазначив Ляшко.

Він перерахував основні правила для школярів, яких обов'язково потрібно дотримуватися, щоб не заразитися коронавірусом та грипом.

Уникайте контакту з особами, які мають прояви грипозної інфекції

Обмежте відвідування місць великого скупчення людей

Часто провітрюйте приміщення

Часто мийте руки з милом

Не намагайтеся торкатися очей, носа, рота немитими руками

Уникати обіймів, поцілунків і рукостискань

Прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути

Якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані двох метрів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ляшко пояснив, за яких умов школи можуть закрити на карантин.

А також розповідали про те, що Комаровський розповів, як відновитися після COVID-19.