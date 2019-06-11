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Уникайте перегріву: Комаровський дав поради про те, як перенести дорогу


Комаровський пояснив, що обов'язково потрібно зробити перед поїздкою, щоб уникнути нудоти

Доктор Комаровський розповів, що таке морська хвороба і чому з'являється заколисування в транспорті. Він дав поради про те, як впоратися з заколисуванням тим, хто важко переносить дорогу.

Комаровський пояснив, що заколисування – це стан при якому людину в поїздці нудить, паморочиться голова, рясне слиновиділення, пітливість, нудота і блювота. Виникає такий стан при тривалому подразненні вестибулярного апарату – в поїздках автобусом, прогулянках на воді, в літаках.

Для того, щоб полегшити стан пацієнта, йому потрібно:

  • пересісти на переднє сидіння;
  • розташуватися обличчям по ходу руху;
  • дивитися як можна далі вперед;
  • притиснути голову до спинки сидіння (до підголівника);
  • забезпечити доступ свіжого повітря, направити струмінь повітря на обличчя; якщо є можливість — бути там, де є свіже повітря (не в каюті, а на палубі);
  • дрібними ковтками пити холодну воду, чай, соки;
  • смоктати кубики льоду, льодяники, м'ятні таблетки;
  • якщо є можливість, зупинятися кожні 30-40 хвилин;
  • застосовувати спеціальні ліки, що зменшують симптоми заколисування, найменування та дози яких узгоджені з лікарем до поїздки

В якості профілактики Комаровський порадив перед поїздкою, польотом або прогулянкою на катері уникати рясного і жирного харчування, не вживати алкоголь, солодких газованих напоїв, солоного і молочного. Поїсти потрібно не пізніше, ніж за дві години до поїздки. У літаку по можливості потрібно вибирати місце біля крила і в будь-якому транспорті потрібно уникати перегріву.

Крім того, перед поїздкою потрібно відвідати лікаря і узгодити з ним можливість прийому спеціальних ліків, які зменшують симптоми заколисування.

Комаровський розповів, як швидко впоратися з заколисуванням в транспорті (YouTube/Доктор Комаровський)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав найпоширенішу причину проблем з травленням у дітей.

А також розповідали про те, що Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби.

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