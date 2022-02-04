Як позбутися нічних кошмарів: експерти назвали п'ять дієвих способів

Як подолати погані сни

Звичайний час сну

Експерти кажуть, що ви повинні зробити час відходу до сну і час пробудження якомога послідовнішим.

"Це ймовірно, призведе до спокійнішого і стабільнішого сну, запобігаючи ймовірності кошмару відновлення швидкого сну через позбавлення сну", - розповіла психолог зі сну Кетрін Холл.

Щоденна практика релаксації

Методи релаксації, такі як прогресивна релаксація м'язів (PMR), можуть бути неймовірно корисними. Вони допоможуть вам заснути та зменшити стрес, який пов'язаний з неможливістю заснути.

Експерт зі сновидінь та партнер Happy Beds Тереза Чунг сказала, що PMR - це форма усвідомленості, яка допомагає людині напружити кожну групу м'язів, а потім розслабити їх. Це допоможе викликати почуття повного розслаблення тіла і розуму.

Виразний лист

Експресивний лист дозволяє письменнику краще регулювати свої емоції. Також це може допомогти письменнику вирватися з нескінченного уявного круговороту роздумів чи роздумів.

Холл сказала, що визнання своїх емоцій та їх запис знижує потребу розуму людини у постійній боротьбі з будь-якими негативними та стресовими думками.

Уникайте алкоголю

Фахівці кажуть, що алкоголь блокує швидкий сон і спричиняє загальне скорочення фази швидкого сну.

До того ж коли дія алкоголю починає проходити, нерідко можна побачити справді яскраві сни чи кошмари.

Відвідуйте лікаря

Додамо, якщо нічні кошмари стають частим явищем, то необхідна розмова з професіоналом. Лікар допоможе виявити та усунути основну проблему.