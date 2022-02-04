Як позбутися нічних кошмарів: експерти назвали п'ять дієвих способів

Кожна людина знає, що нічні кошмари неприємні та можуть позбавити сну. Фахівці кажуть, що саме розуміння психологічного значення ваших снів може допомогти вам запобігти їм.

Як подолати погані сни

Звичайний час сну

Експерти кажуть, що ви повинні зробити час відходу до сну і час пробудження якомога послідовнішим.

"Це ймовірно, призведе до спокійнішого і стабільнішого сну, запобігаючи ймовірності кошмару відновлення швидкого сну через позбавлення сну", - розповіла психолог зі сну Кетрін Холл.

Щоденна практика релаксації

Методи релаксації, такі як прогресивна релаксація м'язів (PMR), можуть бути неймовірно корисними. Вони допоможуть вам заснути та зменшити стрес, який пов'язаний з неможливістю заснути.

Експерт зі сновидінь та партнер Happy Beds Тереза Чунг сказала, що PMR - це форма усвідомленості, яка допомагає людині напружити кожну групу м'язів, а потім розслабити їх. Це допоможе викликати почуття повного розслаблення тіла і розуму.

Виразний лист

Експресивний лист дозволяє письменнику краще регулювати свої емоції. Також це може допомогти письменнику вирватися з нескінченного уявного круговороту роздумів чи роздумів.

Холл сказала, що визнання своїх емоцій та їх запис знижує потребу розуму людини у постійній боротьбі з будь-якими негативними та стресовими думками.

Уникайте алкоголю

Фахівці кажуть, що алкоголь блокує швидкий сон і спричиняє загальне скорочення фази швидкого сну.

До того ж коли дія алкоголю починає проходити, нерідко можна побачити справді яскраві сни чи кошмари.

Відвідуйте лікаря

Додамо, якщо нічні кошмари стають частим явищем, то необхідна розмова з професіоналом. Лікар допоможе виявити та усунути основну проблему.