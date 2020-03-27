Як позбутися від коронавіруса на одязі і в домі: надійний спосіб

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 може жити на різних поверхнях від декількох годин до декількох днів

Коронавірус COVID-19 здатний існувати поза організмом людини, залишаючись активним. Як правильно очищати будинок і прати речі, скільки живе коронавірус на поверхнях, коли знижується його активність - в матеріалі Styler.

За даними Центру громадського здоров'я України, коронавіруси можуть виживати до 5 днів, залежно від типу поверхні, а також від температури і вологості повітря. При цьому заразність вірусу значно знижується вже через 3 години.

У ЦГЗ дали рекомендації, як правильно обробляти різні поверхні в домі, а також, як прати речі, щоб їх знезаразити.

Що потрібно дезінфікувати

Обов'язково потрібно обробляти контактні поверхні загального користування. До них відносяться:

ручки дверей,

кнопка зливного бачка,

ручки кранів і так далі.

Чим обробляти поверхні і як прати білизну

Для дезінфекції в ЦГЗ рекомендують використовувати побутові засоби з 0,5% хлору або ж розчин спирту 60-80% спирту.

Одяг і білизну можна прати з порошком в машині при максимально можливій температурі і ретельно висушувати.

На яких поверхнях і скільки часу живе коронавірус

Коронавірус найдовше живе на металевих поверхнях - столових приладах, монетах, прикрасах, дверних ручках. А ось випадків виявлення коронавіруса у воді і ретельно приготовленій їжі - не виявлено.

Відзначимо, що дана статистика відноситься до всіх відомих штамів коронавіруса, а не конкретно до SARS-CoV-2.

Скільки коронавірус живе на поверхнях (фото: facebook.com/phc.org.ua)

Варто відзначити, що після обстеження карантинного круїзного корабля "Diamond Princess", вірус SARS-CoV-2 був виявлений в каютах, хоча людей там не було вже 17 днів.

Раніше ми писали, що у Києві винесли з тролейбуса пенсіонера, який спробував проникнути в транспорт без маски і дозвільного пропуску.